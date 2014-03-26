Access Masters Tour

Каждый год серия выставок Access Masters дает тысячам будущих студентов уникальный шанс встретиться с директорами приемных комиссий престижных магистратур со всего мира.

Access Masters возвращается в Москву с лучшими университетами из Европы, Северной Америки и Азии. Лучшие бизнес-школы мира (INSEAD, HEC, IE, IESE, Hult, Kellogg-WHU, Western University - Ivey Business School, International University of Monaco, Henley, Cass, EDHEC, Lancaster, Manchester Business School, Ashridge и многие другие) проводят собеседования с MBA и Master-кандидатами в Москвe.

Встретьтесь с лучшими бизнес-школами лично!

Только на этой выставке для всех участников

Грант 2 763 600 рублей на обучение в магистратуре университета вашей мечты

Скидка в 40 000 р. у AcademConsult на подготовку досье на обучение

Бесплатный семинар «Как получить 100 и больше баллов на тесте TOEFL», с участием AcademConsult

Бесплатный семинар «IELTS — советы и подсказки для максимума баллов», с участием MBA Consult

Количество мест ограничено, и предварительная регистрация настоятельно рекомендуется. Чтобы получить ваше бесплатное приглашение, зарегистрируйтесь сегодня же.