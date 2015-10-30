Международный форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES

Молодежный день в рамках международного форума открывает прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики.

Всероссийский конкурс молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики ─ площадка творческого общения молодых специалистов и профессионалов ТЭК по вопросам энергоэффективности и энергосбережения, а также формирования и развития кадрового резерва ТЭК.

Цели Конкурса ─ поддержать молодежную научно-исследовательскую, инновационную и предпринимательскую деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности и дать возможность продвижения и аккумулировать лучшие практики российских компаний и организаций ТЭК в области разработки и реализации образовательных, профориентационных и мотивационных проектов для школьников, студентов и молодых специалистов.

Конкурс предусматривает две номинации для двух групп участников. Молодые специалисты (до 30 лет на 22.11.2015) компаний ТЭК, молодые ученые, студенты и школьники могут представить свои научно-исследовательские и инновационные разработки и промышленные образцы в сфере энергетики, энергоэффективности и энергосбережения.

Работы молодых специалистов будут оцениваться с точки зрения научной новизны, актуальности идеи, технической значимости предложенной продукции или технологии. Также жюри рассмотрит план реализации идеи и её коммерческие перспективы.

Компании и организации ТЭК могут подавать на конкурс программы для школьников, студентов и молодых специалистов, направленные на повышение уровня их профессиональных знаний и навыков, профориентацию и мотивацию к выстраиванию профессиональных траекторий в рамках ТЭК, повышение имиджа работника ТЭК и популяризацию инженерно-технического образования.

Жюри оценит масштабы (географический охват и численность участников), социальную значимость программы и положительные изменения, достигнутые в результате её реализации. Особо будут отмечены возможность сотрудничества в рамках программы с другими компаниями ТЭК, органами власти, некоммерческими организациями и учебными заведениями, а также влияние программы на формирование позитивного имиджа ТЭК.

Победители и лауреаты Конкурса будут награждены дипломами Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака и презентуют свои программы и проекты в рамках Молодежного дня ENES 2015 21 ноября 2015 года.

Заявку на участие в Конкурсе можно подать до 30 октября 2015 года на сайте Молодежного дня.

C работами победителей Конкурса 2014 года вы можете ознакомиться на сайте Молодежного дня: enes-expo.ru.

Организатор Молодежного дня в рамках IV Международного форума ENES 2015 — Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы; оператором выступает Фонд «Надежная смена».