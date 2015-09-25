Выставка MBA25: лучшие бизнес-школы мира в Москве

INSEAD, IESE, Wharton, IE, Oxford, Stanford — лучшие бизнес-школы и университеты мира соберутся на масштабном событии МВА25 в Москве!

Приглашаем студентов и молодых специалистов на крупнейшее в своем роде МВА / Masters событие 26-27 сентября в Москве.

MBA25 — это возможность встретиться лично с директорами приемных комиссий ТОП 25 бизнес-школ и университетов мира, успешными выпускниками и спикерами из лучших компаний России.

Члены приемных комиссий INSEAD, IESE, MIT Sloan, IE, Oxford, ESADE, HEC, Manchester, Yale, SDA Bocconi, NUS, Hkust, Darden расскажут об особенностях обучения в топовых бизнес-школах/ университетах и помогут принять правильное решение каждому кандидату.

Преимущества участия в МВА25:

1. Личные встречи с официальными представителями ТОПовых бизнес-школ/ университетов

2. Индивидуальное расписание для каждого участника

3. Четыре формата встреч

4. Карьерные сессии о возможностях после получения МВА / Masters

5. Бесплатные консультации по тестам для поступления на МВА / Masters: TOEFL, IELTS, GMAT

Участие на МВА25 бесплатное, но необходима предварительная регистрация:

Обучение на программе МВА/ Masters — это трамплин для вашей успешной карьеры, гарантия вашей высокой квалификации и высокооплачиваемой работы. Не упустите свой шанс, приходите на МВА25 в Москве и вы получите максимум результата от общения с Admission Directors ТОПовых бизнес-школ и университетов!