Мастер-класс IELTS или TOEFL?

Планируете сдать тест на знание английского языка? Но какой: IELTS или TOEFL? В чем отличия и в чем преимущества? Ответы на эти вопросы на бесплатном мастер-классе MBA Strategy.

Учеба в зарубежном вузе, работа в иностранной компании, переезд за границу... Задумывались? Тогда пора сдавать тест на знание английского языка! Но какой: IELTS или TOEFL? В чем отличия и в чем преимущества?

Существует мнение, что IELTS понадобиться больше для учёбы и иммиграции в такие страны как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. А тест TOEFL будет нужен для работы и переезда в США и Канаду. Так ли это? Приходите на наш мастер-класс и вы узнаете и о других различиях тестов.

Ждем вас на нашем мероприятии, на котором вы не только узнаете ключевые отличия и преимущества тестов, но и:

Поймете структуру и особенности тестов

Узнаете методы быстрой и эффективной подготовки

Решите примеры практических заданий

Получите бесплатную консультацию от опытного преподавателя

Пора определяться с выбором теста и начинать готовиться. А мы вам с этим поможем!

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Просим зарегистрироваться уже сейчас, т.к. наш офис не сможет вместить всех желающих. Спасибо за понимание