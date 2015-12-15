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Мастер-класс IELTS или TOEFL?

MBA Strategy

Планируете сдать тест на знание английского языка? Но какой: IELTS или TOEFL? В чем отличия и в чем преимущества? Ответы на эти вопросы на бесплатном мастер-классе MBA Strategy.

Что, где, когда?

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Адрес:
Москва, пер. Архангельский, дом 7, строение 1, офис 5
Регистрация:
http://www.mbastrategy.r...
Телефон:
+7 (499) 500-5334
Мастер-класс IELTS или TOEFL?

Учеба в зарубежном вузе, работа в иностранной компании, переезд за границу... Задумывались? Тогда пора сдавать тест на знание английского языка! Но какой: IELTS или TOEFL? В чем отличия и в чем преимущества?

Существует мнение, что IELTS понадобиться больше для учёбы и иммиграции в такие страны как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. А тест TOEFL будет нужен для работы и переезда в США и Канаду. Так ли это? Приходите на наш мастер-класс и вы узнаете и о других различиях тестов.

Ждем вас на нашем мероприятии, на котором вы не только узнаете ключевые отличия и преимущества тестов, но и:

  • Поймете структуру и особенности тестов
  • Узнаете методы быстрой и эффективной подготовки
  • Решите примеры практических заданий
  • Получите бесплатную консультацию от опытного преподавателя

Пора определяться с выбором теста и начинать готовиться. А мы вам с этим поможем!

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Просим зарегистрироваться уже сейчас, т.к. наш офис не сможет вместить всех желающих. Спасибо за понимание


 
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