Global Citizen

AIESEC приглашает тебя принять участие в летних международных проектах Global Citizen! Ты сможешь посетить другую страну и принять участие в реализации социального проекта.

Global Citizen — не просто путешествие в другую страну, это возможность личностного развития через участие в реализации социального проекта в совершенно новых условиях по одному из трех направлений: Culture, Management, World Issues.

В международной команде волонтеров ты работаешь над решением конкретной проблемы местного сообщества в другой стране. Такой опыт дает возможность расширить привычные рамки мышления, переосмыслить взгляды на глобальные проблемы и свое отношение к ним. Это помогает молодому человеку лучше понять себя и окружающих, стать ответственным лидером.

Личные преимущества участия:

Понимание своих сильных и слабых сторон

Твоя сеть контактов людей из разных стран и культур

Развитие чувства эмпатии

Развитие предприимчивости

Возможность узнать себя с другой стороны в новых условиях

Возможность внести позитивный вклад в общество

Профессиональные преимущества участия:

Повышение уровня знания английского языка

Опыт работы в международной команде

Опыт работы в международном проекте

Навыки принятия решений

Навыки адаптации к новым условиям работы и жизни

Коммуникационные навыки (межличностная и межкультурная коммуникация)

Развивай себя, развивая мир!

Заполнить анкету для участия в программе можно на сайте aiesec.ru

Следи за новостями программы и первым узнавай о новых проектах здесь www.vk.com/gcitizen.

Кратко о программе Сроки: Набор идёт круглый год

Отбор открыт c: 18 февраля 2016 Добавить в календарь Google календарь

Длительность программы 2 месяца Регистрация: http://aiesec.ru/students-2/global-citizen/

Набор идёт круглый годОтбор открыт c:Длительность программы 2 месяца

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