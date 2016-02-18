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Global Citizen

Global Citizen

AIESEC приглашает тебя принять участие в летних международных проектах Global Citizen! Ты сможешь посетить другую страну и принять участие в реализации социального проекта.

Global Citizen

Global Citizen — не просто путешествие в другую страну, это возможность личностного развития через участие в реализации социального проекта в совершенно новых условиях по одному из трех направлений: Culture, Management, World Issues.

В международной команде волонтеров ты работаешь над решением конкретной проблемы местного сообщества в другой стране. Такой опыт дает возможность расширить привычные рамки мышления, переосмыслить взгляды на глобальные проблемы и свое отношение к ним. Это помогает молодому человеку лучше понять себя и окружающих, стать ответственным лидером.

Личные преимущества участия:

  • Понимание своих сильных и слабых сторон
  • Твоя сеть контактов людей из разных стран и культур
  • Развитие чувства эмпатии
  • Развитие предприимчивости
  • Возможность узнать себя с другой стороны в новых условиях
  • Возможность внести позитивный вклад в общество

Профессиональные преимущества участия:

  • Повышение уровня знания английского языка
  • Опыт работы в международной команде
  • Опыт работы в международном проекте
  • Навыки принятия решений
  • Навыки адаптации к новым условиям работы и жизни
  • Коммуникационные навыки (межличностная и межкультурная коммуникация)
Развивай себя, развивая мир!

Заполнить анкету для участия в программе можно на сайте aiesec.ru

Следи за новостями программы и первым узнавай о новых проектах здесь www.vk.com/gcitizen.

Кратко о программе

Сроки:
Набор идёт круглый год
Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
Длительность программы 2 месяца
Регистрация:
http://aiesec.ru/students-2/global-citizen/

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