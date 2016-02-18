Global Citizen
AIESEC приглашает тебя принять участие в летних международных проектах Global Citizen! Ты сможешь посетить другую страну и принять участие в реализации социального проекта.
Global Citizen — не просто путешествие в другую страну, это возможность личностного развития через участие в реализации социального проекта в совершенно новых условиях по одному из трех направлений: Culture, Management, World Issues.
В международной команде волонтеров ты работаешь над решением конкретной проблемы местного сообщества в другой стране. Такой опыт дает возможность расширить привычные рамки мышления, переосмыслить взгляды на глобальные проблемы и свое отношение к ним. Это помогает молодому человеку лучше понять себя и окружающих, стать ответственным лидером.
Личные преимущества участия:
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Понимание своих сильных и слабых сторон
- Твоя сеть контактов людей из разных стран и культур
- Развитие чувства эмпатии
- Развитие предприимчивости
- Возможность узнать себя с другой стороны в новых условиях
- Возможность внести позитивный вклад в общество
Профессиональные преимущества участия:
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Повышение уровня знания английского языка
- Опыт работы в международной команде
- Опыт работы в международном проекте
- Навыки принятия решений
- Навыки адаптации к новым условиям работы и жизни
- Коммуникационные навыки (межличностная и межкультурная коммуникация)
Развивай себя, развивая мир!
Заполнить анкету для участия в программе можно на сайте aiesec.ru
Следи за новостями программы и первым узнавай о новых проектах здесь www.vk.com/gcitizen.
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