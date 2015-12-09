Manager Intern Program

Кидания — огромный детский парк с домами, магазинами, транспортом и даже собственной валютой — проводит программу подготовки талантливых менеджеров.

Кидзания — один из самых быстрорастущих мировых брендов игрового обучения.

Это взрослый мир с домами, улицами, транспортом, своей валютой и государственными органами, тщательно адаптированный для детей. Сегодня c Кидзанией сотрудничает более 200 различных брендов. Дети производят Coca-Cola и разбираются в технических тонкостях Toyota. Конкретно в России партнерами выступят Перекресток, ОРКК, Альфа-Банк, МТС, СТС Медиа и другие компании.

Первая в мире Кидзания появилась в Мексике в 1999 году. Сегодня парки, где детей в игровой форме обучают навыкам самых разных профессий, открыты в 16 странах. В них побывало уже более 40 миллионов детей и взрослых.

Программа стажировки

Кидания — очень сложный проект, а потому ему нужны не просто сотрудники — компания запустила программу подготовки талантливых менеджеров. Все будет проходить в атмосфере стартапа — много свободы, ответственности и нереально ценный опыт совершенно разнообразных задач.

Во время стажировки мы доверим тебе одну из важных сфер проекта (например, закупки, отбор персонала, работа над сценариями, маркетинг). Цель всей команды — построить лучшую Кидзанию в мире, поэтому нужно будет также подключаться к остальным задачам и помогать коллегам.

А после стажировки есть шанс попасть на постоянную позицию. Нужно очень хорошо проявить себя на стажировке, а дальше сможешь продолжить заниматься ключевыми вопросами в компании или перейти к работе с детьми — такие позиции тоже будут.

Ты берешь на себя полную ответственность за важный сегмент и отвечаешь за реализацию (в том числе и своих идей). Посмотри, какие задачи некоторые стажеры Кидзании уже успешно выполнили и продолжают выполнять:

С нуля написать с отделом контента сценарий для игровой зоны

Провести множество собеседований и отобрать в Кидзанию лучших сотрудников

Подготовить тренинг для новых сотрудников и самому его провести

Приехать на площадку, расставить строителям задачи и проверить, как выполнены твои прошлые поручения

Купить материалов и оборудования на сотни тысяч рублей

Придумать гениальную идею, продать ее топ-менеджменту и самому реализовать

Условия работы

Удобный график — можно совмещать с привычным образом жизни

Хорошие условия и грамотная организация труда

Обучение, способствующее личному и профессиональному росту

Большая свобода действий, но и ответственность очень высокая

Возможность карьерного развития, высокая вероятность постоянной позиции

Поддержка руководства, работа напрямую с менеджментом (вплоть до уровня СЕО)

Как подать заявку

Не откладывай: подавай заявку прямо сейчас!

Желающих много, а вот мест на программе очень мало. У тех, кто раньше подаст заявку, шансы гораздо выше.

Отправляй свое резюме на адрес Anna.Sidnyakova@kidzania.ru с пометкой «eGraduate.ru Manager Intern Program» в теме письма. А вообще резюме не так важно в отборе — важнее лидерский потенциал, амбиции и безумное желание работать

Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.

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