Международная программа развития выпускников «Build the future»

Наша программа предлагает уникальную возможность присоединиться к команде профессионалов, приобрести мировой опыт и знания, построить свою карьеру в производственном секторе в России и за рубежом.

Компания Prysmian Group Russia приглашает выпускников пополнить ее ряды. Участвуй в международной программе развития выпускников «Build the future». Наша программа предлагает уникальную возможность присоединиться к команде профессионалов, приобрести мировой опыт и знания, построить свою карьеру в России и за рубежом.

Мы ищем выпускников, готовых построить карьеру в производственном секторе. План программы:

Первый шаг: вводный тренинг в головном офисе в Милане (2 недели)

Второй шаг: ротация между отделами на российских заводах компании (1 год)

Третий шаг: стажировка в зарубежном подразделении компании в качестве специалиста отдела продаж, производства, R&D или другом (2 года)

Четвертый шаг: возможность продолжить работу в компании в качестве менеджера

Этапы отбора

Уже 4 выпускника российских вузов являются участниками программы. Все они находятся на этапе релокации на один из заводов Группы за рубежом. Прочитать интервью Марии Доровских — выпускницы Томского национального политехнического университета, которая в данный момент проходит стажировку в Швеции в отделе HR, и узнать почему она выбрала именно Prysmian Group, вы сможете здесь.

​Тестирование способностей, тест на знание английского языка, личностный тест — до 31 декабря 2016 г. .

. Ассессмент центр — декабрь 2016 г. — январь 2017 г.

Собеседование с HR директором и топ-менеджерами — в феврале 2017г.

Начало работы — в марте 2017г.

Требования к кандидатам

Диплом бакалавра по технической или экономической специальности

Высокая успеваемость по университетской программе, в идеале с опытом стажировок за границей

Свободное владение английским языком, настрой на работу в международном окружении

Развитые навыки межличностного общения

Для участия в программе необходима регистрация на сайте компании Prysmian. Для этого, пожалуйста, пройдите по ссылке и заполните регистрационную форму.

Подробнее о программе

Подробную информацию о программе вы найдёте в нашем буклете (4Mb).

Стажёры о программе

Сергей Голубцов — участник набора 2013 года. 1 год стажировался в Росси, потом получил распределение в Италию на завод в г. Мерлино (пригород Милана). 2 года работал в качестве инженера-технолога. После окончания программы получил должность Менеджера по развитию бизнеса в Prysmian Electronics.

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Олег Коротинский — участник набора 2014 года. 1 год стажировался в России. В данный момент работает в Штаб-квартире компании в Милане.

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Сергей Батяшов – участник набора 2014 года. 1 год стажировался в России, потом получил распределение в Данию на завод в Брондбю на должность инженера-технолога.

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Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.

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