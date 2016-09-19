Программы развития для студентов и выпускников
 

Международная программа развития выпускников «Build the future»

Prysmian Group

Наша программа предлагает уникальную возможность присоединиться к команде профессионалов, приобрести мировой опыт и знания, построить свою карьеру в производственном секторе в России и за рубежом.

Build the future

Компания Prysmian Group Russia приглашает выпускников пополнить ее ряды. Участвуй в международной программе развития выпускников «Build the future». Наша программа предлагает уникальную возможность присоединиться к команде профессионалов, приобрести мировой опыт и знания, построить свою карьеру в России и за рубежом.

Мы ищем выпускников, готовых построить карьеру в производственном секторе. План программы:

  • Первый шаг: вводный тренинг в головном офисе в Милане (2 недели)
  • Второй шаг: ротация между отделами на российских заводах компании (1 год)
  • Третий шаг: стажировка в зарубежном подразделении компании в качестве специалиста отдела продаж, производства, R&D или другом (2 года)
  • Четвертый шаг: возможность продолжить работу в компании в качестве менеджера

Этапы отбора

Уже 4 выпускника российских вузов являются участниками программы. Все они находятся на этапе релокации на один из заводов Группы за рубежом. Прочитать интервью Марии Доровских — выпускницы Томского национального политехнического университета, которая в данный момент проходит стажировку в Швеции в отделе HR, и узнать почему она выбрала именно Prysmian Group, вы сможете здесь.

  • ​Тестирование способностей, тест на знание английского языка, личностный тест — до 31 декабря 2016 г..
  • Ассессмент центр — декабрь 2016 г. — январь 2017 г.
  • Собеседование с HR директором и топ-менеджерами — в феврале 2017г.
  • Начало работы — в марте 2017г.

Требования к кандидатам

  • Диплом бакалавра по технической или экономической специальности
  • Высокая успеваемость по университетской программе, в идеале с опытом стажировок за границей
  • Свободное владение английским языком, настрой на работу в международном окружении
  • Развитые навыки межличностного общения

Для участия в программе необходима регистрация на сайте компании Prysmian. Для этого, пожалуйста, пройдите по ссылке и заполните регистрационную форму.

Подробнее о программе

Подробную информацию о программе вы найдёте в нашем буклете (4Mb).

Стажёры о программе

Сергей Голубцов — участник набора 2013 года. 1 год стажировался в Росси, потом получил распределение в Италию на завод в г. Мерлино (пригород Милана). 2 года работал в качестве инженера-технолога. После окончания программы получил должность Менеджера по развитию бизнеса в Prysmian Electronics.



Олег Коротинский — участник набора 2014 года. 1 год стажировался в России. В данный момент работает в Штаб-квартире компании в Милане.



Сергей Батяшов – участник набора 2014 года. 1 год стажировался в России, потом получил распределение в Данию на завод в Брондбю на должность инженера-технолога.

 

Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.

Кратко о программе

Сроки:
Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
Срок подачи заявок:   Добавить в календарь Google календарь
Дата выхода на работу: , длительность программы 36 месяцев
Регистрация:
http://www.prysmiangroup.com/en/corporate/people-and-careers/graduate/apply-now/
Компания на eGraduate.ru:
Prysmian Group

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