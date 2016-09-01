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Alltech Career Development Program

Alltech

Компания Alltech приглашает выпускников вузов принять участие в годичной оплачиваемой стажировке в одном из 128 офисов компании в мире.

Alltech Career Development Program

Станьте одним из 10 талантливых и амбициозных кандидатов, выбранных со всего мира, чтобы принять участие в стажировке Alltech Career Development Program, целый мир возможностей будет брошен к вашим ногам. Годовая, оплачиваемая, с обучением на начальном этапе стажировка, начнется с интенсивного ознакомительного этапа в штаб-квартире Alltech в Лексингтоне, Кентукки, США.

Как участник данной программы, вы будете прикреплены к одному из 128 офисов Alltech в мире. Вы будете работать над перспективными проектами, изучая работу международного лидера данного сегмента рынка, а также будете иметь возможность написать следующую успешную главу в истории компании. Этот опыт поможет вам создать фундамент для вашей карьеры в Alltech.

Цель программы — дать участникам глубокое понимание механизма менеджмента международного бизнеса. Экспериментальное обучение в рамках программы даст вам инструменты и навыки, которые позволят преуспеть в выбранном карьерном пути.

Зачем нам это нужно? Инвестируя в вас, мы инвестируем в продолжающийся рост и успех компании Alltech как пионера и новатора в области здоровья и кормления животных, растений и людей.

Если вы

  • Имеете диплом о высшем образовании за не старше двух лет или завершите обучение до февраля будущего года
  • Свободно владеете английским языком
  • Не имеете опыта работы (либо опыт работы не превышает двух лет)
  • Хотите начать карьеру в одной из лидирующих компаний в кормовой индустрии
  • Сможете приступить к работе в феврале 2017 года

Приглашаем вас принять участие в отборе кандидатов на стажировку в компании Alltech

Cферы деятельности кандидатов: исследования, финансы, маркетинг, логистика, контроль качества, регистрация препаратов, информационные технологии.

Этапы отбора на стажировку

15 августа — начало приема заявок на стажировку. 30 сентября — завершение приема заявок на стажировку.

С 3 октября:

  • Психометрическое тестирование
  • Видеоинтервью
  • Персональное интервью

С 7 ноября — финальное интервью по Скайпу. Декабрь — официальное письмо-приглашение на работу.

Начало стажировки: февраль 2017 года.

Как подать заявку на участие

Необходимо заполнить регистрационную форму на сайте компании по ссылке, загрузить свое резюме. С вами свяжется представитель Alltech и предоставит дальнейшие инструкции.

Контактное лицо в России: Франгопулова Дарья, +7 (915) 059-1191, dfrangopulova@alltech.com.

 

Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.

Кратко о программе

Сроки:
Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
Срок подачи заявок:   Добавить в календарь Google календарь
Дата выхода на работу: , длительность программы 12 месяцев
Регистрация:
http://www.alltech.com/about/careers/alltech-career-development-program
Телефон:
+7 (495) 980-7114
Компания на eGraduate.ru:
Alltech

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