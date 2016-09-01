Alltech Career Development Program

Компания Alltech приглашает выпускников вузов принять участие в годичной оплачиваемой стажировке в одном из 128 офисов компании в мире.

Станьте одним из 10 талантливых и амбициозных кандидатов, выбранных со всего мира, чтобы принять участие в стажировке Alltech Career Development Program, целый мир возможностей будет брошен к вашим ногам. Годовая, оплачиваемая, с обучением на начальном этапе стажировка, начнется с интенсивного ознакомительного этапа в штаб-квартире Alltech в Лексингтоне, Кентукки, США.

Как участник данной программы, вы будете прикреплены к одному из 128 офисов Alltech в мире. Вы будете работать над перспективными проектами, изучая работу международного лидера данного сегмента рынка, а также будете иметь возможность написать следующую успешную главу в истории компании. Этот опыт поможет вам создать фундамент для вашей карьеры в Alltech.

Цель программы — дать участникам глубокое понимание механизма менеджмента международного бизнеса. Экспериментальное обучение в рамках программы даст вам инструменты и навыки, которые позволят преуспеть в выбранном карьерном пути.

Зачем нам это нужно? Инвестируя в вас, мы инвестируем в продолжающийся рост и успех компании Alltech как пионера и новатора в области здоровья и кормления животных, растений и людей.

Если вы

Имеете диплом о высшем образовании за не старше двух лет или завершите обучение до февраля будущего года

Свободно владеете английским языком

Не имеете опыта работы (либо опыт работы не превышает двух лет)

Хотите начать карьеру в одной из лидирующих компаний в кормовой индустрии

Сможете приступить к работе в феврале 2017 года

Приглашаем вас принять участие в отборе кандидатов на стажировку в компании Alltech

Cферы деятельности кандидатов: исследования, финансы, маркетинг, логистика, контроль качества, регистрация препаратов, информационные технологии.

Этапы отбора на стажировку

15 августа — начало приема заявок на стажировку. 30 сентября — завершение приема заявок на стажировку.

С 3 октября:

Психометрическое тестирование

Видеоинтервью

Персональное интервью

С 7 ноября — финальное интервью по Скайпу. Декабрь — официальное письмо-приглашение на работу.

Начало стажировки: февраль 2017 года.

Как подать заявку на участие

Необходимо заполнить регистрационную форму на сайте компании по ссылке, загрузить свое резюме. С вами свяжется представитель Alltech и предоставит дальнейшие инструкции.

Контактное лицо в России: Франгопулова Дарья, +7 (915) 059-1191, dfrangopulova@alltech.com.

Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.

Кратко о программе Сроки: Отбор открыт c: 01 сентября 2016 Добавить в календарь Google календарь

Срок подачи заявок: 30 сентября 2016 Добавить в календарь Google календарь

Дата выхода на работу: 01 февраля 2017 , длительность программы 12 месяцев Регистрация: http://www.alltech.com/about/careers/alltech-career-development-program

Телефон: +7 (495) 980-7114 Компания на eGraduate.ru: Alltech

Отбор открыт c:Срок подачи заявок:Дата выхода на работу:, длительность программы 12 месяцев

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