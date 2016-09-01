Alltech Career Development Program
Компания Alltech приглашает выпускников вузов принять участие в годичной оплачиваемой стажировке в одном из 128 офисов компании в мире.
Станьте одним из 10 талантливых и амбициозных кандидатов, выбранных со всего мира, чтобы принять участие в стажировке Alltech Career Development Program, целый мир возможностей будет брошен к вашим ногам. Годовая, оплачиваемая, с обучением на начальном этапе стажировка, начнется с интенсивного ознакомительного этапа в штаб-квартире Alltech в Лексингтоне, Кентукки, США.
Как участник данной программы, вы будете прикреплены к одному из 128 офисов Alltech в мире. Вы будете работать над перспективными проектами, изучая работу международного лидера данного сегмента рынка, а также будете иметь возможность написать следующую успешную главу в истории компании. Этот опыт поможет вам создать фундамент для вашей карьеры в Alltech.
Цель программы — дать участникам глубокое понимание механизма менеджмента международного бизнеса. Экспериментальное обучение в рамках программы даст вам инструменты и навыки, которые позволят преуспеть в выбранном карьерном пути.
Зачем нам это нужно? Инвестируя в вас, мы инвестируем в продолжающийся рост и успех компании Alltech как пионера и новатора в области здоровья и кормления животных, растений и людей.
Если вы
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Имеете диплом о высшем образовании за не старше двух лет или завершите обучение до февраля будущего года
- Свободно владеете английским языком
- Не имеете опыта работы (либо опыт работы не превышает двух лет)
- Хотите начать карьеру в одной из лидирующих компаний в кормовой индустрии
- Сможете приступить к работе в феврале 2017 года
Приглашаем вас принять участие в отборе кандидатов на стажировку в компании Alltech
Cферы деятельности кандидатов: исследования, финансы, маркетинг, логистика, контроль качества, регистрация препаратов, информационные технологии.
Этапы отбора на стажировку
15 августа — начало приема заявок на стажировку. 30 сентября — завершение приема заявок на стажировку.
С 3 октября:
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Психометрическое тестирование
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Видеоинтервью
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Персональное интервью
С 7 ноября — финальное интервью по Скайпу. Декабрь — официальное письмо-приглашение на работу.
Начало стажировки: февраль 2017 года.
Как подать заявку на участие
Необходимо заполнить регистрационную форму на сайте компании по ссылке, загрузить свое резюме. С вами свяжется представитель Alltech и предоставит дальнейшие инструкции.
Контактное лицо в России: Франгопулова Дарья, +7 (915) 059-1191, dfrangopulova@alltech.com.
Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.
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