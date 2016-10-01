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Программа развития менеджеров Uniqlo

Uniqlo

Крупнейшая японская компания по производству и продаже одежды Uniqlo приглашает студентов последнего курса и выпускников на годовую программу развития будущих менеджеров.

Программа Uniqlo manager candidate — это:

  • Изучение всех аспектов работы магазина и особенностей работы менеджера как в теории (специальные тренинги в офисе), так и на практике (магазины Uniqlo в Москве)
  • Возможность пройти стажировку в крупнейших магазинах Uniqlo в Японии под чутким руководством опытных японских наставников
  • Позиция менеджера магазина Uniqlo при успешном завершении программы (1 год)
  • Возможность работать в других странах в будущем и строить глобальную карьеру вместе с Uniqlo

Молодые специалисты начинают работу в компании с позиции помощника менеджера магазина, изучают все аспекты работы магазина, проходят разносторонние тренинги и международную стажировку. В ходе тренингов сотрудники приобретают ключевые навыки в области управления персоналом, увеличения продаж и прибыли, развивают в себе деловые качества наряду с коммуникативными навыками и уже через год, при успешном завершении программы, могут возглавить один из наших магазинов, а впоследствии стать и региональными менеджерами.

Работу менеджера магазина Uniqlo отличает разнообразие функционала. Сотрудник, проработавший менеджером два или три года, приобретает настолько разносторонний опыт, что в перспективе может успешно занять одну из ключевых позиций в офисе, например, в отделе маркетинга, персонала, мерчандайзинга и др.

Одним из факторов успеха сотрудника Uniqlo является ротация между магазинами как на региональном, так и на глобальном уровне. Именно поэтому мы ищем молодых специалистов, готовых к переменам и открытых для восприятия новых культур.

Uniqlo Manager Candidate Program

В ваши обязанности как менеджера магазина будет входить:

  • Управление персоналом:
    • Подбор, мотивация, оценка, развитие сотрудников
  • Управление продажами, прибылью:
    • Анализ и планирование продаж
    • Контроль за соблюдением фундаментальных принципов обслуживания покупателей, принятых в Uniqlo
    • Контроль за работой торгового зала и других зон магазина
  • Управление складскими запасами:
    • Планирование, оценка необходимых магазину объемов товара
    • Проведение инвентаризации и других товарных операций
    • Контроль за соблюдением стандартов визуального мерчандайзинга

Требования в кандидатам

  • Законченное высшее образование на момент начала программы
  • Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше (знание японского и других языков является преимуществом)
  • Готовность к переездам
  • Готовность к сменному графику работы

Кроме этого, в кандидатах мы высоко ценим следующие качества:

  • Желание работать и строить карьеру в сфере обслуживания покупателей
  • Командный дух
  • Высокий уровень самодисциплины и организованности
  • Наличие лидерских качеств, стремление вести за собой команду
  • Готовность многому учиться

Условия работы и сроки

В рамках программы мы предлагаем работу на условиях полной занятости, широкие возможности для карьерного и профессионального роста.

Начало работы — август 2015 года.

Сроки отбора на программу — октября — май.

Подать заявку на программу можно на сайте Uniclo.

Контактный телефон: +7 (905) 565-99-05, Кудряшова Юлия, recruitment@uniqlo.ru

Кратко о программе

Сроки:
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Срок подачи заявок:   Добавить в календарь Google календарь
Дата выхода на работу: , длительность программы 12 месяцев
Регистрация:
https://jobs.fastretailing.com/UNIQLO/job/Moscow%2C-St_-Petersburg-Uniqlo-Man...
Компания на eGraduate.ru:
Uniqlo

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