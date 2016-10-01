Программа развития менеджеров Uniqlo
Крупнейшая японская компания по производству и продаже одежды Uniqlo приглашает студентов последнего курса и выпускников на годовую программу развития будущих менеджеров.
Программа Uniqlo manager candidate — это:
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Изучение всех аспектов работы магазина и особенностей работы менеджера как в теории (специальные тренинги в офисе), так и на практике (магазины Uniqlo в Москве)
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Возможность пройти стажировку в крупнейших магазинах Uniqlo в Японии под чутким руководством опытных японских наставников
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Позиция менеджера магазина Uniqlo при успешном завершении программы (1 год)
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Возможность работать в других странах в будущем и строить глобальную карьеру вместе с Uniqlo
Молодые специалисты начинают работу в компании с позиции помощника менеджера магазина, изучают все аспекты работы магазина, проходят разносторонние тренинги и международную стажировку. В ходе тренингов сотрудники приобретают ключевые навыки в области управления персоналом, увеличения продаж и прибыли, развивают в себе деловые качества наряду с коммуникативными навыками и уже через год, при успешном завершении программы, могут возглавить один из наших магазинов, а впоследствии стать и региональными менеджерами.
Работу менеджера магазина Uniqlo отличает разнообразие функционала. Сотрудник, проработавший менеджером два или три года, приобретает настолько разносторонний опыт, что в перспективе может успешно занять одну из ключевых позиций в офисе, например, в отделе маркетинга, персонала, мерчандайзинга и др.
Одним из факторов успеха сотрудника Uniqlo является ротация между магазинами как на региональном, так и на глобальном уровне. Именно поэтому мы ищем молодых специалистов, готовых к переменам и открытых для восприятия новых культур.
В ваши обязанности как менеджера магазина будет входить:
- Управление персоналом:
- Подбор, мотивация, оценка, развитие сотрудников
- Управление продажами, прибылью:
- Анализ и планирование продаж
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Контроль за соблюдением фундаментальных принципов обслуживания покупателей, принятых в Uniqlo
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Контроль за работой торгового зала и других зон магазина
- Управление складскими запасами:
- Планирование, оценка необходимых магазину объемов товара
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Проведение инвентаризации и других товарных операций
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Контроль за соблюдением стандартов визуального мерчандайзинга
Требования в кандидатам
- Законченное высшее образование на момент начала программы
- Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше (знание японского и других языков является преимуществом)
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Готовность к переездам
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Готовность к сменному графику работы
Кроме этого, в кандидатах мы высоко ценим следующие качества:
- Желание работать и строить карьеру в сфере обслуживания покупателей
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Командный дух
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Высокий уровень самодисциплины и организованности
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Наличие лидерских качеств, стремление вести за собой команду
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Готовность многому учиться
Условия работы и сроки
В рамках программы мы предлагаем работу на условиях полной занятости, широкие возможности для карьерного и профессионального роста.
Начало работы — август 2015 года.
Сроки отбора на программу — октября — май.
Подать заявку на программу можно на сайте Uniclo.
Контактный телефон: +7 (905) 565-99-05, Кудряшова Юлия, recruitment@uniqlo.ru
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