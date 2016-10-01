Программа развития менеджеров Uniqlo

Крупнейшая японская компания по производству и продаже одежды Uniqlo приглашает студентов последнего курса и выпускников на годовую программу развития будущих менеджеров.

Программа Uniqlo manager candidate — это:

Изучение всех аспектов работы магазина и особенностей работы менеджера как в теории (специальные тренинги в офисе), так и на практике (магазины Uniqlo в Москве)

Возможность пройти стажировку в крупнейших магазинах Uniqlo в Японии под чутким руководством опытных японских наставников

Позиция менеджера магазина Uniqlo при успешном завершении программы (1 год)

Возможность работать в других странах в будущем и строить глобальную карьеру вместе с Uniqlo

Молодые специалисты начинают работу в компании с позиции помощника менеджера магазина, изучают все аспекты работы магазина, проходят разносторонние тренинги и международную стажировку. В ходе тренингов сотрудники приобретают ключевые навыки в области управления персоналом, увеличения продаж и прибыли, развивают в себе деловые качества наряду с коммуникативными навыками и уже через год, при успешном завершении программы, могут возглавить один из наших магазинов, а впоследствии стать и региональными менеджерами.

Работу менеджера магазина Uniqlo отличает разнообразие функционала. Сотрудник, проработавший менеджером два или три года, приобретает настолько разносторонний опыт, что в перспективе может успешно занять одну из ключевых позиций в офисе, например, в отделе маркетинга, персонала, мерчандайзинга и др.

Одним из факторов успеха сотрудника Uniqlo является ротация между магазинами как на региональном, так и на глобальном уровне. Именно поэтому мы ищем молодых специалистов, готовых к переменам и открытых для восприятия новых культур.

В ваши обязанности как менеджера магазина будет входить:

Управление персоналом:

Подбор, мотивация, оценка, развитие сотрудников

Управление продажами, прибылью:

Анализ и планирование продаж



Контроль за соблюдением фундаментальных принципов обслуживания покупателей, принятых в Uniqlo



Контроль за работой торгового зала и других зон магазина

Управление складскими запасами:

Планирование, оценка необходимых магазину объемов товара



Проведение инвентаризации и других товарных операций



Контроль за соблюдением стандартов визуального мерчандайзинга

Требования в кандидатам

Законченное высшее образование на момент начала программы

Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и выше (знание японского и других языков является преимуществом)

Готовность к переездам

Готовность к сменному графику работы

Кроме этого, в кандидатах мы высоко ценим следующие качества:

Желание работать и строить карьеру в сфере обслуживания покупателей

Командный дух

Высокий уровень самодисциплины и организованности

Наличие лидерских качеств, стремление вести за собой команду

Готовность многому учиться

Условия работы и сроки

В рамках программы мы предлагаем работу на условиях полной занятости, широкие возможности для карьерного и профессионального роста.

Начало работы — август 2015 года.

Сроки отбора на программу — октября — май.

Подать заявку на программу можно на сайте Uniclo.

Контактный телефон: +7 (905) 565-99-05, Кудряшова Юлия, recruitment@uniqlo.ru

Кратко о программе Сроки: Отбор открыт c: 01 октября 2016 Добавить в календарь Google календарь

Срок подачи заявок: 31 мая 2017 Добавить в календарь Google календарь

Дата выхода на работу: 01 сентября 2017 , длительность программы 12 месяцев Регистрация: https://jobs.fastretailing.com/UNIQLO/job/Moscow%2C-St_-Petersburg-Uniqlo-Man...

Компания на eGraduate.ru: Uniqlo

Отбор открыт c:Срок подачи заявок:Дата выхода на работу:, длительность программы 12 месяцев

Все программы