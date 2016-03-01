Mars Leadership Development Program
Mars предлагает уникальный опыт работы в международных проектах по индивидуальному плану развития. По окончании программы вы займете позицию менеджера в компании Mars.
Вы талантливы, амбициозны и хотите построить карьеру? На Leadership Development Program перед вами откроются космические возможности!
Leadership Development Program (LDP) — это комплексная программа подготовки и развития профессионалов и лидеров Mars фундамент успешной карьеры в бизнесе.
Всего за 3 года ты сможешь пройти путь от выпускника до роли лидера компании. Ты сможешь получить разносторонний опыт и хорошее понимание различных бизнес процессов, поработав в нескольких отделах компании. Кроме того, у тебя будет возможность получить опыт в разных бизнес-сегментах Mars или стать частью центральной команды и отвечать за все сегменты одновременно. Этот увлекательный путь позволит тебе получить богатый опыт работы с любыми проектами и достигать результата в любой роли за счет развития твоих лидерских и профессиональных качеств. Если ты амбициозен, мечтаешь стать лидером и не боишься сложных задач, то это идеальная стартовая площадка.
В рамкой этой программы ты станешь лидером бизнеса, но будь готов к работе на любом проекте. Тебя ждет:
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Долгосрочное развитие в различных областях бизнеса
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В будущем — руководящая позиция в одном из сегментов бизнеса
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Новые знания и различный опыт работы в нескольких подразделениях компании
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Сложные, масштабные, но в большей степени управленческие задачи
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Международные проекты
Обязательным условием для участия в Leadership Development Program являются: знание английского языка от уровня Upper-Intermediate, готовность поехать на определенное время в любой город России и наличие водительских прав (допустим вариант текущего обучения вождению).
Так как особенностью программы является подготовка лидеров бизнеса, регистрация на программу является единой, без деления на специализации.
Траектории полёта
- Chocolate
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Petcare
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Wrigley
Условия полёта
- Постоянный трудовой договор
- Полная занятость
- Высокий уровень заработной оплаты
- Существенная поддержка при переезде на место работы
- Медицинская страховка
- Корпоративное обучение
- Бонусы по итогам года
Компетенции
- Лидерство
- Честность
- Стремление достичь результата в работе
- Способность быстро обучаться
- Навыки ведения переговоров
- Желание строить отношения сотрудничества
- Умение планировать, расставлять приоритеты
Требования к кандидатам
- Студент, выпускник или молодой специалист
- Хорошее знание английского языка
- Готовность к переезду и командировкам
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