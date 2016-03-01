Mars Leadership Development Program

Mars предлагает уникальный опыт работы в международных проектах по индивидуальному плану развития. По окончании программы вы займете позицию менеджера в компании Mars.

Вы талантливы, амбициозны и хотите построить карьеру? На Leadership Development Program перед вами откроются космические возможности!

Leadership Development Program (LDP) — это комплексная программа подготовки и развития профессионалов и лидеров Mars фундамент успешной карьеры в бизнесе.

Всего за 3 года ты сможешь пройти путь от выпускника до роли лидера компании. Ты сможешь получить разносторонний опыт и хорошее понимание различных бизнес процессов, поработав в нескольких отделах компании. Кроме того, у тебя будет возможность получить опыт в разных бизнес-сегментах Mars или стать частью центральной команды и отвечать за все сегменты одновременно. Этот увлекательный путь позволит тебе получить богатый опыт работы с любыми проектами и достигать результата в любой роли за счет развития твоих лидерских и профессиональных качеств. Если ты амбициозен, мечтаешь стать лидером и не боишься сложных задач, то это идеальная стартовая площадка.

В рамкой этой программы ты станешь лидером бизнеса, но будь готов к работе на любом проекте. Тебя ждет:

Долгосрочное развитие в различных областях бизнеса

В будущем — руководящая позиция в одном из сегментов бизнеса

Новые знания и различный опыт работы в нескольких подразделениях компании

Сложные, масштабные, но в большей степени управленческие задачи

Международные проекты

Обязательным условием для участия в Leadership Development Program являются: знание английского языка от уровня Upper-Intermediate, готовность поехать на определенное время в любой город России и наличие водительских прав (допустим вариант текущего обучения вождению).

Так как особенностью программы является подготовка лидеров бизнеса, регистрация на программу является единой, без деления на специализации.

Траектории полёта

Chocolate

Petcare

Wrigley

Условия полёта

Постоянный трудовой договор

Полная занятость

Высокий уровень заработной оплаты

Существенная поддержка при переезде на место работы

Медицинская страховка

Корпоративное обучение

Бонусы по итогам года

Компетенции

Лидерство

Честность

Стремление достичь результата в работе

Способность быстро обучаться

Навыки ведения переговоров

Желание строить отношения сотрудничества

Умение планировать, расставлять приоритеты

Требования к кандидатам

Студент, выпускник или молодой специалист

Хорошее знание английского языка

Готовность к переезду и командировкам

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