Программы развития для студентов и выпускников
 

Mars Leadership Development Program

Mars

Mars предлагает уникальный опыт работы в международных проектах по индивидуальному плану развития. По окончании программы вы займете позицию менеджера в компании Mars.

Mars Leadership Development Program

Вы талантливы, амбициозны и хотите построить карьеру? На Leadership Development Program перед вами откроются космические возможности!

Leadership Development Program (LDP) — это комплексная программа подготовки и развития профессионалов и лидеров Mars фундамент успешной карьеры в бизнесе.

Всего за 3 года ты сможешь пройти путь от выпускника до роли лидера компании. Ты сможешь получить разносторонний опыт и хорошее понимание различных бизнес процессов, поработав в нескольких отделах компании. Кроме того, у тебя будет возможность получить опыт в разных бизнес-сегментах Mars или стать частью центральной команды и отвечать за все сегменты одновременно. Этот увлекательный путь позволит тебе получить богатый опыт работы с любыми проектами и достигать результата в любой роли за счет развития твоих лидерских и профессиональных качеств. Если ты амбициозен, мечтаешь стать лидером и не боишься сложных задач, то это идеальная стартовая площадка.

В рамкой этой программы ты станешь лидером бизнеса, но будь готов к работе на любом проекте. Тебя ждет:

  • Долгосрочное развитие в различных областях бизнеса
  • В будущем — руководящая позиция в одном из сегментов бизнеса
  • Новые знания и различный опыт работы в нескольких подразделениях компании
  • Сложные, масштабные, но в большей степени управленческие задачи
  • Международные проекты

Обязательным условием для участия в Leadership Development Program являются: знание английского языка от уровня Upper-Intermediate, готовность поехать на определенное время в любой город России и наличие водительских прав (допустим вариант текущего обучения вождению).

Так как особенностью программы является подготовка лидеров бизнеса, регистрация на программу является единой, без деления на специализации.

Траектории полёта

  • Chocolate
  • Petcare
  • Wrigley

Условия полёта

  • Постоянный трудовой договор
  • Полная занятость
  • Высокий уровень заработной оплаты
  • Существенная поддержка при переезде на место работы
  • Медицинская страховка
  • Корпоративное обучение
  • Бонусы по итогам года

Компетенции

  • Лидерство
  • Честность
  • Стремление достичь результата в работе
  • Способность быстро обучаться
  • Навыки ведения переговоров
  • Желание строить отношения сотрудничества
  • Умение планировать, расставлять приоритеты

Требования к кандидатам

  • Студент, выпускник или молодой специалист
  • Хорошее знание английского языка
  • Готовность к переезду и командировкам
 

Набор на программу окончен. Используйте данную информацию для подготовки к следующему отбору. Подпишитесь на наш календарь или рассылку, чтобы не пропустить старт программы.

Кратко о программе

Сроки:
Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
Срок подачи заявок:   Добавить в календарь Google календарь
Длительность программы 24 месяца
Регистрация:
https://jobs.mars.com/job/Moscow-Лидерская-программа-развития-для-выпускников...
Компания на eGraduate.ru:
Mars

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