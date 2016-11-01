Unilever Future Leaders Programme
Unilever продолжает набор выпускников на ежегодную программу развития выпускников в отделы «управление цепочкой поставок», «маркетинг и работа с клиентами». Продолжительность программы — 2,5 года.
Компания Unilever — международный лидер рынка FMCG и лучший работодатель 2013 в своем секторе (по версии Universum) — продолжает набор выпускников на Unilever Future Leaders Programme (UFLP).
Ты мечтаешь получить широкое бизнес-видение и опыт, готов решать серьезные бизнес-задачи, участвовать в ключевых проектах вместе с мировыми экспертами, работать с самими известными в мире брендами? Ты хочешь быть лидером? В Unilever ты сможешь!
Наша цель увеличить размер бизнеса в два раза, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить качество жизни людей. Чтобы продолжать следовать нашим амбициозным целям, нам нужны таланты, которые бы не боялись бросать вызов, принимать большие решения и привносить инновационные идеи. Мы верим, чтобы успех компании будет Made By You.
Присоединяйтесь к команде лидеров!
О программе
Тебя ждет
- 2,5 года участия в интересных проектах в разных отделах
- Опыт и знания наших экспертов и глобальных лидеров
- Специальная программа тренингов и мастер-классов
- Международная сеть профессиональных контактов
- Очень высокая заработная плата и компенсация проживания в Москве для иногородних студентов
- Позиция менеджера после окончания программы
Кого мы ждем
- Выпускников вузов: специалистов и бакалавров
- С ярко-выраженными лидерскими качествами
- С высоким потенциалом для профессионального развития
- Со знанием английского языка от уровня Intermediate
- И желанием учиться и развиваться в сфере FMCG
Процесс отбора
- Заявка на программу
- Он-лайн тест на восприятие вербальной и числовой информации
- Телефонное интервью
- Ассесмент центр
Длительность программы: 2,5 года
Старт: март / сентябрь
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