Unilever Future Leaders Programme

Unilever продолжает набор выпускников на ежегодную программу развития выпускников в отделы «управление цепочкой поставок», «маркетинг и работа с клиентами». Продолжительность программы — 2,5 года.

Компания Unilever — международный лидер рынка FMCG и лучший работодатель 2013 в своем секторе (по версии Universum) — продолжает набор выпускников на Unilever Future Leaders Programme (UFLP).

Ты мечтаешь получить широкое бизнес-видение и опыт, готов решать серьезные бизнес-задачи, участвовать в ключевых проектах вместе с мировыми экспертами, работать с самими известными в мире брендами? Ты хочешь быть лидером? В Unilever ты сможешь!

Наша цель увеличить размер бизнеса в два раза, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить качество жизни людей. Чтобы продолжать следовать нашим амбициозным целям, нам нужны таланты, которые бы не боялись бросать вызов, принимать большие решения и привносить инновационные идеи. Мы верим, чтобы успех компании будет Made By You.

Присоединяйтесь к команде лидеров!

О программе

Тебя ждет

2,5 года участия в интересных проектах в разных отделах

Опыт и знания наших экспертов и глобальных лидеров

Специальная программа тренингов и мастер-классов

Международная сеть профессиональных контактов

Очень высокая заработная плата и компенсация проживания в Москве для иногородних студентов

Позиция менеджера после окончания программы

Кого мы ждем

Выпускников вузов: специалистов и бакалавров

С ярко-выраженными лидерскими качествами

С высоким потенциалом для профессионального развития

Со знанием английского языка от уровня Intermediate

И желанием учиться и развиваться в сфере FMCG

Процесс отбора

Заявка на программу

Он-лайн тест на восприятие вербальной и числовой информации

Телефонное интервью

Ассесмент центр

Длительность программы: 2,5 года

Старт: март / сентябрь



Кратко о программе Сроки: Набор идёт круглый год

Отбор открыт c: 01 ноября 2016 Добавить в календарь Google календарь

Длительность программы 30 месяцев Регистрация: https://www.unilever.ru/careers/graduates-tool.html

Компания на eGraduate.ru: Unilever

Набор идёт круглый годОтбор открыт c:Длительность программы 30 месяцев

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