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Unilever Future Leaders Programme

Unilever

Unilever продолжает набор выпускников на ежегодную программу развития выпускников в отделы «управление цепочкой поставок», «маркетинг и работа с клиентами». Продолжительность программы — 2,5 года.

Unilever Made By You

Компания Unilever — международный лидер рынка FMCG и лучший работодатель 2013 в своем секторе (по версии Universum) — продолжает набор выпускников на Unilever Future Leaders Programme (UFLP).

Ты мечтаешь получить широкое бизнес-видение и опыт, готов решать серьезные бизнес-задачи, участвовать в ключевых проектах вместе с мировыми экспертами, работать с самими известными в мире брендами? Ты хочешь быть лидером? В Unilever ты сможешь!

Наша цель увеличить размер бизнеса в два раза, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить качество жизни людей. Чтобы продолжать следовать нашим амбициозным целям, нам нужны таланты, которые бы не боялись бросать вызов, принимать большие решения и привносить инновационные идеи. Мы верим, чтобы успех компании будет Made By You.

Присоединяйтесь к команде лидеров!

О программе

Тебя ждет

  • 2,5 года участия в интересных проектах в разных отделах
  • Опыт и знания наших экспертов и глобальных лидеров
  • Специальная программа тренингов и мастер-классов
  • Международная сеть профессиональных контактов
  • Очень высокая заработная плата и компенсация проживания в Москве для иногородних студентов
  • Позиция менеджера после окончания программы

Кого мы ждем

  • Выпускников вузов: специалистов и бакалавров
  • С ярко-выраженными лидерскими качествами
  • С высоким потенциалом для профессионального развития
  • Со знанием английского языка от уровня Intermediate
  • И желанием учиться и развиваться в сфере FMCG

Процесс отбора

  • Заявка на программу
  • Он-лайн тест на восприятие вербальной и числовой информации
  • Телефонное интервью
  • Ассесмент центр

Длительность программы: 2,5 года
Старт: март / сентябрь

Кратко о программе

Сроки:
Набор идёт круглый год
Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
Длительность программы 30 месяцев
Регистрация:
https://www.unilever.ru/careers/graduates-tool.html
Компания на eGraduate.ru:
Unilever

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