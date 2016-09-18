День открытых дверей в Mars: новый сезон!
Учебный год стартовал, и Mars Academy готовит для тебя много интересного. 19 сентября мы приглашаем тебя в наш новый офис в Москве, чтобы вместе дать яркий старт осеннему сезону!
Новый сезон. Новый офис. Новые возможности!
Почему стоит прийти к нам 19 сентября?
1. Мы познакомим тебя с компанией и нашими брендами.
Скучных презентаций не будет, обещаем!
2. Мы покажем тебе наш новый офис.
У нас красиво, современно и есть... много интересного ;)
3. Ты первым узнаешь, что приготовил для тебя Mars осенью 2016 года.
Образовательные и карьерные мероприятия, стажировки и другие возможности для развития!
4. Ты сможешь пообщаться с нами!
Мы будем рады ответить на любые твои вопросы и узнать о твоих пожеланиях.
5. Networking!
Мы уверены, что в этот день у нас соберутся самые яркие и активные студенты. А это отличная возможность завязать новые знакомства и пообщаться с единомышленниками!