День открытых дверей в Mars: новый сезон!

Учебный год стартовал, и Mars Academy готовит для тебя много интересного. 19 сентября мы приглашаем тебя в наш новый офис в Москве, чтобы вместе дать яркий старт осеннему сезону!

Новый сезон. Новый офис. Новые возможности!

Почему стоит прийти к нам 19 сентября?

1. Мы познакомим тебя с компанией и нашими брендами.

Скучных презентаций не будет, обещаем!

2. Мы покажем тебе наш новый офис.

У нас красиво, современно и есть... много интересного ;)

3. Ты первым узнаешь, что приготовил для тебя Mars осенью 2016 года.

Образовательные и карьерные мероприятия, стажировки и другие возможности для развития!

4. Ты сможешь пообщаться с нами!

Мы будем рады ответить на любые твои вопросы и узнать о твоих пожеланиях.

5. Networking!

Мы уверены, что в этот день у нас соберутся самые яркие и активные студенты. А это отличная возможность завязать новые знакомства и пообщаться с единомышленниками!