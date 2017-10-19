Raiffeisen Involve

Ты, банк и цифровая революция: что нужно узнать сегодня, чтобы завтра тебя не заменил робот. Приходи на открытое совещание Raiffeisen Involve 23 октября в DI Telegraph.

Многие высокотехнологичные компании внедряют роботов, способных выполнять работу рядовых специалистов. Если хочешь победить в этой карьерной гонке — не пропусти открытое совещание Raiffeisen Involve 23 октября в Москве. Топ-менеджеры Райффайзенбанка расскажут, какие навыки нужно получить сегодня, чтобы завтра тебя не заменил искусственный интеллект.

В программе — выступления ключевых экспертов о блокчейне, agile и культуре стартапов. И практика, во время которой ты станешь частью agile-команды и разработаешь инновационный банковский продукт. Лучшие участники получат приглашение на стажировку Raiffeisen Evolve, конкурс на которую в прошлом году превысил 100 человек на место!

Узнай, как одержать победу в digital-борьбе на конференции Raiffeisen Involve 23 октября в DI Telegraph в центре столицы. И не забудь зарегистрироваться (до 19 октября включительно) — на совещание попадут только 400 участников.