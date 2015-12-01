Профессиональная квалификация CIMA

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Перед вами откроется весь мир. Cтатус сертифицированного международного специалиста в области управленческого учета CIMA признается во всем мире, а это значит, что вы сможете работать в любой стране. Все 100 крупнейших мировых брендов принимают на работу членов CIMA.
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* 108 GBR по средневзвешенному курсу за 2015 г.
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