Профессиональная квалификация CIMA CIMA

Если вы хотите начать обучение по программе CIMA, но постоянно откладывали, пришло время сделать первый шаг. Зарегистрируйтесь сегодня и в 2016 году обучайтесь бесплатно!

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Что дает членство в CIMA?

Вы улучшите перспективы карьеры. CIMA обеспечит вас практическими бизнес-навыками, которые ведущие работодатели ожидают от своих сотрудников. Это повысит вероятность получить работу вашей мечты или добиться повышения.

Ваш доход увеличится. Уже с начала обучения ваш зарплатный потенциал повысится и будет постоянно расти. Узнайте свой будущий доход при помощи калькулятора зарплат CIMA!

Перед вами откроется весь мир. Cтатус сертифицированного международного специалиста в области управленческого учета CIMA признается во всем мире, а это значит, что вы сможете работать в любой стране. Все 100 крупнейших мировых брендов принимают на работу членов CIMA.

Получить больше информации и зарегистрироваться вы можете на сайте CIMA.

* 108 GBR по средневзвешенному курсу за 2015 г.